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Haberler Denizli Denizli'de şap alarmı! 26 mahalleye karantina

Denizli'de şap alarmı! 26 mahalleye karantina

Son dakika... Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 2 mahallede şap hastalığının görülmesi nedeniyle toplamda 26 mahalleye kesim dışında hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

İHA

26.01.2023, 14:40

Denizli’de şap alarmı! 26 mahalleye karantina

Geçen sene şap hastalığı nedeniyle 7 mahallesi karantinaya alınan Acıpayam ilçesinde, bu sene yine şap hastalığına rastlanıldı.

Acıpayam Belediyesinin yaptığı açıklamada; "İlçemiz Apa ve Kuzören Mahallemizde görülen şap hastalığından dolayı; "Apa, Ovayurt, Yassıhöyük, Alaattin, Oğuz, Kırca, Aşagi, Çamlık, Gedikli, Yeni, Yukarı, Ucari, Karahöyük, Avşar, Yeşilyuva, Kuyucakkuzören, Dedebagi, Dariveren, Aliveren, Eskiköy, Kelekçi, Akşar, Güney, Çakır, Bogazdere, Hacıkurtlar mahallelerimiz karantina altında alınmış olup; bu mahallelerimizden kesim dışında hayvan giriş ve çıkışları yasaktır. Acıpayam Canlı Hayvan Pazarıda hastalıktan dolayı kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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