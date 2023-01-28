Bakan Karaismailoğlu’ndan Honaz Tüneli’nde inceleme!

Bakan Karaismailoğlu, son 20 yılda bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometreden 29 bin kilometreye çıkardıklarını da sözlerine ekleyerek, şöyle konuştu:
"Ama bugün de gördüğünüz gibi yarın itibarıyla buna 28 kilometre daha ekliyoruz. Yani ülkemizin dört bir tarafındaki çalışmalarımızda hakikaten bu bölünmüş yol ağımızı artırıyoruz ve sonucunda yatırım artıyor, istihdam artıyor, üretim artıyor, ihracat artıyor, tarım, turizm pozitif derecede son derece etkileniyor bu yatırımlardan. Tabii durmak yok, yola devam diyoruz, hedeflerimiz büyük. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 2053 yılına geldiğimizde tam 38 bin kilometreye çıkaracağız. Tabii ki bunlar ülkemize yine yatırım olarak, istihdam olarak, üretim olarak geri dönecek. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kıymetli projemizi de açıp Denizli'ye ve ülkemizin hizmetine sunacağız. Diğer projelerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.