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Haberler Denizli Yağış zincirleme kazaya davetiye çıkardı! Birbirine giren 5 araçta 7 yaralı!

Yağış zincirleme kazaya davetiye çıkardı! Birbirine giren 5 araçta 7 yaralı!

Denizli'nin Buldan ilçesinde etkili olan yağıştan sonra kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan 5 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

İHA

28.01.2023, 11:57

Denizli'nin Buldan ilçesinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 tır, 1 kamyon, 1 servis midibüsü ve 1 hafif ticari aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Yağış zincirleme kazaya davetiye çıkardı! Birbirine giren 5 araçta 7 yaralı!

Kaza, Buldan ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yağışın ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 tır, 1 kamyon, 1 servis aracı ve 1 hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı.

Yağış zincirleme kazaya davetiye çıkardı! Birbirine giren 5 araçta 7 yaralı!

Kaza sonrası kontrolden çıkan tır şarampole düşerken, servis aracı da yan yatarak durabildi. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yağış zincirleme kazaya davetiye çıkardı! Birbirine giren 5 araçta 7 yaralı!

İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere kaldırdı.

Yağış zincirleme kazaya davetiye çıkardı! Birbirine giren 5 araçta 7 yaralı!

Maddi hasarın oluştuğu araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından uzun süre kapalı kalınan yollar tekrardan trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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