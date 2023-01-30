Denizli’de kadın işçilerle buluşma: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Denizli'de kadın işçilerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.
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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Kadın emeği mücadelesi ve azmiyle özel bir yere sahiptir.
Hükümete geldiğimizde kadınların iş gücüne katılımı düşüktü.
Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 27'den yüzde 36'ya yükseldi. Çalışan kadın sayısı 6 milyondan 10.5 milyona yaklaştı.
Kadınlarımızın başardıkları işleri görünce seviniyoruz. Her alanda kadınlara pozitif ayrımcılığı hayata geçirdik.