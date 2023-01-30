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Haberler Denizli Erdoğan sevgisi engelleri aştı! Huriye Teyze tekerlekli sandalyeyle gittiği mitingi böyle anlattı

Erdoğan sevgisi engelleri aştı! Huriye Teyze tekerlekli sandalyeyle gittiği mitingi böyle anlattı

Denizli'de yağmurlu havaya ve bedenindeki engele rağmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için tekerlekli sandalyesiyle mitinge giden Huriye Teyze'nin fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi topladı. Yalnızca Erdoğan'ı görmek için mitinge gittiklerini belirten Huriye Teyze, eşiyle o anları anlattı. Tüm engelleri aşan Huriye Duru, "Onu görünce çok mutlu olduk. Çok seveni var Cumhurbaşkanımızın" ifadelerini kullandı.

SABAH

30.01.2023, 16:37 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023, 16:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki günkü Denizli mitinginde büyük bir katılım oldu. Yağmurlu hava olmasına rağmen Mehmet Duru (64) engelli eşi Huriye Duru (62) da mitinge katıldı.

Erdoğan sevgisi engelleri aştı! Huriye Teyze tekerlekli sandalyeyle gittiği mitingi böyle anlattı

Duru çiftinin birlikte çektirdikleri fotoğraf ise sosyal medyaya gündem oldu. Tekerlekli sandalyedeki eşiyle birlikte mitinge giderken çekilen fotoğraf sonrası SABAH'a konuşan Duru çifti, Erdoğan'ı çok sevdiklerini ve onunla yola devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan sevgisi engelleri aştı! Huriye Teyze tekerlekli sandalyeyle gittiği mitingi böyle anlattı

15 TEMMUZ 1. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNE KAZA GEÇİRDİ, ENGELLİ OLDU

SABAH, Duru çiftini evinde ziyaret ederek yaşam hikâyelerini de dinledi. 62 yaşındaki Huriye Duru, 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümü dolayısıyla Denizli'deki Çınar Meydanı'nda düzenlenen törenlere yaya giderken bir aracın çarpması sonucu engelli olduğunu belirtti. Duru, ev içerisinde kısıtlı da olsa yürüyebiliyor ancak dışarı çıktığında ise tekerlekli sandalyeye muhtaç durumda. Mehmet Duru, devletin yardımları sayesinde o dönem ameliyat edildiğini belirterek "Allah devletimizden razı olsun. Ben kendi imkanlarımla eşime o ameliyatları yaptıramazdım" dedi.

Erdoğan sevgisi engelleri aştı! Huriye Teyze tekerlekli sandalyeyle gittiği mitingi böyle anlattı

Duru çifti, engellere rağmen Erdoğan'ı görmek için gittiklerini ve çok sevdiklerini belirtirken tekrar Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olacağını ve dua ettiklerini söyledi. Mehmet Duru, "Erdoğan'dan çok memnunuz. Yine cumhurbaşkanı kazanacak, arkasındayız. Cumhurbaşkanını çok takdir ediyorum. Öbürlerinden hiç memnun değilim. Allah ondan razı olsun" şeklinde konuştu.

Erdoğan sevgisi engelleri aştı! Huriye Teyze tekerlekli sandalyeyle gittiği mitingi böyle anlattı

Huriye Duru ise Başkan Erdoğan'ı gördüğünde neler hissettiğini şöyle anlattı: "Onu görünce mutlu olduk. Cumhurbaşkanımız iyi Selamlarımızı iletin. Çok seveni var Cumhurbaşkanımızın. Allah'tan başarılarını dilerim. Memnunuz."

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