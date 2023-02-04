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Haberler Denizli Yılmaz kardeşlere sandalye sürprizi

Yılmaz kardeşlere sandalye sürprizi

Abdurrahman Yılmaz ile Sultan Yılmaz kardeşler artık her yere çift kişilik tekerlekli sandalyeleri ile gidecekler.

4.2.2023

Yılmaz kardeşlere sandalye sürprizi

DENİZLİ'DE tek kişilik sandalye ile yaşamlarını sürdüren engelli kardeşler, kendilerine hediye edilen çift kişilik sandalye ile sevindi. Umut Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nesrin Akbeyik, doğuştan yürüme engeli bulunan 9 yaşındaki Abdurrahman Yılmaz ile 11 yaşındaki kardeşi Sultan Yılmaz'a çift kişilik tekerlekli sandalye hediye etti.

'VESİLE OLANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN'
DERNEK binasında düzenlenen sade törene Abdurrahman ve Sultan kardeşlerin, anneleri Birgül ve babaları Veysel Yılmaz da katıldı. Akbeyik, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için gayret gösterdiklerini kaydetti. Hediye edilen sandalyenin kendilerine büyük kolaylık sağlayacağını söyleyen anne Birgül Yılmaz ise "Bu sandalyeyi alan ve bizlere bağışlayan kişilere çok teşekkür ediyorum. Vesile olanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP

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