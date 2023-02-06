Her yerde kar var

Kar yağışı hemen hemen tüm Türkiye'yi beyaza bürüdü. Çocuklar karın keyfini doyasıya çıkarırken, dağcılar da yüksek rakımlara tırmanış tecrübesi yaşadı. Uzun zamandır kar yağışına hasret kalan Spil Dağı Milli Parkı'nın karla kaplanmasının ardından dağcılar Spil'e tırmanış gerçekleştirdi. Spil Dağı Milli Parkı, bir yandan kar ve buzla kaplı güzergahlarda tırmanış gerçekleştiren dağcıları diğer yandan kar keyfi yaşamak için çıkan vatandaşları ağırladı. Ailesiyle kar keyfi yaşamak için Milli Park'a çıktıklarını anlatan Bilgisayar Mühendisi Deniz Yavaş, "Kar yağınca çocukları da aldık geldik. Hem çocuklar hem bizler eğleniyoruz" dedi.





TİPİ PANİĞİ YAŞANDI

Spil Dağı Milli Parkı, bir yandan bireysel veya gruplar halinde kar ve buzla kaplı güzergahlarda tırmanış gerçekleştiren dağcıları diğer yandan da kar keyfi yaşamak için çıkan vatandaşları ağırladı. Ancak zirveye varamadan yoğun tipiye yakalanan vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı. Birçok araç tipi nedeniyle yollarda ilerleyemedi. Denizli Kayak Merkezi ise hafta sonu 40 bin misafir ağırladı. Kayak severler uzun araç kuyruklarına neden oldu. Hafta sonu 40 bine yakın yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayan merkez, tıklım tıklım dolu olduğu görüldü. Alternatif turizmde kentin daha fazla söz sahibi olmasına önemli katkı sağlayan dev yatırımlardan biri olan Denizli Kayak Merkezi, haftanın her günü karın keyfini yaşamak ve kayak yapmak için gelenleri ağırlamaya devam ediyor.



40 BİN KİŞİ AĞIRLADI

Ege Bölgesi'nin en büyük kayak tesisi olması nedeniyle kısa sürede bölgenin cazibe merkezi haline gelen ve bugüne kadar yüzbinlerce misafirini ağırlayan Denizli Kayak Merkezi, hafta sonu 40 bine yakın kişiye ev sahipliği yapmasıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Dünya ve Türkiye çapında kış turizminin markalarından biri olma yolunda ilerleyen tesiste, hem güvenlik tedbirleri alınıyor hem de güzergah sürekli açık durumda tutuluyor. Denizli Kayak Merkezi saha sorumlusu Hüseyin Kuşanç, "Burası Ege Bölgesi'nin en büyük kayak merkezi. Bize Ege'nin en büyük tesisini kazandırdığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.







38 MAHALLENİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

DURSUNBEY'DE önceki gün etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Hava sıcaklığının eksi 5 derecelere kadar düştüğü Dursunbey'de, 38 kırsal mahallenin ulaşım yolu trafiğe kapandı. Öte yandan, Balıkesir-Dursunbey yolunun bazı kesimlerinde de kar yağışının etkili olduğu fakat ulaşımda aksamanın bulunmadığı öğrenildi. Kar yağışı sonrası özellikle çocuklar aileleri ile birlikte karın tadını çıkardı.



ÇAMELİ'DE EKİPLERİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

DENİZLİ'NİN Çameli ilçesinde yoğun kar yağışının ardından ekipler, kapanan yolları hızla açarak olumsuzlukların önüne geçiyor. Ekipler kar yağışının düştüğü ilk dakikalardan itibaren çalışmaları başladı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerle hareket edeceklerini belirtti.









İZMİR'DE KUVVETLİ RÜZGAR HASARA YOL AÇTI

İzmir'de dün etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar ve çatılardan düşen parçalar araçlarda hasara neden oldu, deniz ulaşımında akşama yaşandı. Kentte saat 11.15 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle şehir içi arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edildi. Arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 16.10'dan itibaren yeniden başladığını duyurdu. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönünden estiği kentte, bazı evlerin çatılarından kopan parçalar araçların üzerine düştü. Bayraklı ilçesindeki bir rezidansın altında bulunan kafenin tentesi uçtu. Konak ilçesindeki Pasaport İskelesi'nde bulunan bir simit tezgahı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle denize düştü.



■ TOLGA TEKİN ■ SEBAHATTİN ALP ■ SUAT SALGIN ■ CÜNEYT HASÇELİK