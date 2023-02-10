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Haberler Denizli PAÜ hastanesi ilk hastasını tedavi etti

PAÜ hastanesi ilk hastasını tedavi etti

10.2.2023

PAÜ hastanesi ilk hastasını tedavi etti

DENIZLI Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, hastaneye başvuran ilk depremzedeyi tedaviye başladı. Hatay'dan gelen 45 yaşındaki Mücahit Akıncı Acar adlı yaralı depremzede, Pamukkale Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde, tedavi altına alındı. Depremzede Mücahit Acar, "Hatay'da 7 katlı bir binanın 4. katındaydım. Dışarı çıkınca, yaralı bir askerle karşılaştım, onunla sohbet ederken Isparta'dan ailesinin yanına geldiğini söyledi ve onlarla birlikte önce Isparta Şehir hastanesine gittik, orada ilk tedavimi olduktan sonra Denizli'ye geldim. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum ama tabi ki çok üzgünüm' dedi.

SEBAHATTİN ALP

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