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Haberler Denizli Meslek liselerinde uyku tulumu mesaisi

Meslek liselerinde uyku tulumu mesaisi

15.2.2023

Meslek liselerinde uyku tulumu mesaisi

Denizli Valiliği ve AFAD koordinesinde Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, meslek lisesi öğrencilerinin ilk etapta ürettiği bin 280 adet uyku tulumunu Malatya'ya gönderdi. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Öğretmenler ve öğrenciler atölyelerde ara vermeden tulum dikti. Merkezefendi Albayrak Borsa İstanbul MTAL, Pamukkale Atatürk MTAL, Osman Aydınlı MTAL, Acıpayam Karaağaç MTAL, Buldan Ali Tunaboylu MTAL'in atölyelerinde kısa sürede 5 bin uyku tulumu üretilecek. Orhan Abalıoğlu MTAL'de imal edilen 144 varil sobası bölgeye gitti" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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