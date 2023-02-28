  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'den Hatay'daki konteyner kentlere altyapı çalışması...

Denizli'den Hatay'daki konteyner kentlere altyapı çalışması...

Hatay depremlerin en çok zarar verdiği kentlerden biri. Şehrin çoğu noktasına konteyner evler konuluyor. İskenderun ilçesinde ise kurulan konteyner kentlerin altyapısını Denizli Büyükşehir Belediyesi personelleri yapıyor.

İHA

28.02.2023, 12:09 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023, 12:12

Denizli’den Hatay’daki konteyner kentlere altyapı çalışması...
Arama kurtarma çalışmalarından altyapıya, mezarlık işlemlerinden temizlik çalışmalarına kadar tüm ekipleriyle deprem bölgesinde gece gündüz gayret eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 konteyner kent alanının altyapı ve tesviye işlemlerini yaptı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için başlattığı seferberlik çalışmalarına devam ediyor. Yüzlerce iş makinesi, araç ve personeliyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 3 konteyner kent alanının altyapı ve tesviye çalışmalarını yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri 3 konteyner kent alanının altyapı ve tesviye işlemlerini gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri ise afetzedeler için oluşturulan konteyner kentlerin tuvalet ve duş sistemlerini kurarak kullanıma hazır hale getirdi.

İÇME SUYU HATLARI TAMİR EDİLİYOR
Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri ilçede temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdürürken, Büyükşehir Belediyesi DESKİ ekipleri de İskenderun'da başta içme suyu hatlarının arıza onarımı olmak üzere bir çok alanda; kamu kurumları ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara tanker ile içme suyu temini çalışmaları, jeneratör desteği ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA