Cani kocaya müebbet istendi

Denizli'nin Honaz ilçesi Pınarkent mahallesinde 19 yaşındaki Elif Irmak'ı vücudunun 4 yerinden bıçaklayarak öldüren eşi Ahmet Emre Irmak hakkında savcılık iddianamesi hazırlandı.

KÜRTAJ YAPTIRMAMIŞ

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, cani koca hakkında müebbet hapis cezası istendi. Tekstil işçisi Ahmet Emre Irmak (25) ile kasım ayında evlendiği 19 yaşındaki Elif Irmak arasında bebek aldırma yüzünden tartışma çıkmış ve cinayetle sonuçlanmıştı.

Olayla ilgili iddianamede Elif Irmak'ın otopside hamile olmadığı ve kürtaj yaptırmadığının anlaşıldığı, bu sebeple Ahmet Emre Irmak'ın eşinin çocuk aldırdığı yönündeki savunmasına itibar edilemediği ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği belirtildi.

SEBAHATTİN ALP