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Haberler Denizli 2 gündür her yerde aranıyordu! Cansız bedeni derede bulundu

2 gündür her yerde aranıyordu! Cansız bedeni derede bulundu

Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 gün önce evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan alzheimer hastası Hasan Ali Kaya'nın cansız bedeni ekipler tarafından derede bulundu.

AA

05.03.2023, 09:39

2 gündür her yerde aranıyordu! Cansız bedeni derede bulundu

Denizli'nin Çatlar Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Hasan Ali Kaya'dan, 2 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Alzheimer hastası olan Kaya'ya ulaşamayan yakınları, güvenlik güçlerine başvurdu.

Çivril İHH Arama ve Kurtarma ekibi, yaptıkları arama sırasında Kaya'nın Akpınar Mahallesi'nde TOKİ ve Bayraktepe arasındaki dereye düştüğünü tespit etti.

Olay yerine polis, sağlık ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kaya'nın öldüğünü belirledi.

Kaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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