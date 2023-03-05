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Haberler Denizli Faytoncu Amca çocukların yanında

Faytoncu Amca çocukların yanında

5.3.2023

Faytoncu Amca çocukların yanında

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde evleri yıkılan ve zarar gören depremzedeler, AFAD koordinesinde geldikleri Denizli'de, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları başta olmak üzere oteller ve apart dairelere yerleştirildi. Yurtta kalan çocuklar için hayırsever Hüseyin Acar bir etkinlik düzenledi. Acar, kendi imkanlarıyla hurda malzemelerle yaptığı faytonla çocukları yurdun bahçesinde gezdirdi.

GENÇLİK ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Depremzede çocuklarımız her şeyin önünde geliyor. Girişimci vatandaşımız, kendi yaptığı faytonla çocuklarımızı gezdirerek onların mutluluğu adına güzel etkinlik yaptı" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP

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