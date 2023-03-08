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Haberler Denizli Denizli SGK önünde EYT yoğunluğu sürüyor

Denizli SGK önünde EYT yoğunluğu sürüyor

Milyonlarca vatandaşın beklediği emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından emekli olmayı bekleyen vatandaşlar Denizli SGK İl Müdürlüğü'nün yolunu tuttu. Denizlili vatandaşların oluşturduğu kuyruk zaman zaman yollara taşarken, yoğunluk günler geçmesine rağmen sürüyor.

İHA

08.03.2023, 13:21

Denizli SGK önünde EYT yoğunluğu sürüyor

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik bekleyen Denizlililer, SGK İl Müdürlüğü önünde yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Milyonların merakla beklediği düzenleme, Resmi Gazete'de de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

EYT'den yaralanma hakkı kazanan Denizlili vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren başvuru işlemlerini yaptırmak için SGK'nın yolunu tuttu. Zaman zaman kuyruk yollara kadar taşarken, günler geçmesine rağmen kuyruk devam etti. Yoğunluğun devam edeceği ifade eden vatandaşlar, hayallerine kavuşacaklarını aktardı.

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