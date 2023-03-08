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Haberler Denizli En güvendikleri yerde yakalandılar... Hırsızlık şebekesi yerle bir edildi!

En güvendikleri yerde yakalandılar... Hırsızlık şebekesi yerle bir edildi!

Denizli'nin Honaz ve Buldan ilçelerinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatan JASAT ekipleri, ev ev gezerek GBT sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamalarda hırsızık olaylarının failleri S.T., A.D., A.C. ve T.C., kıskıvrak yakalandı. Hırsızlar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

08.03.2023, 16:07

En güvendikleri yerde yakalandılar... Hırsızlık şebekesi yerle bir edildi!

Denizli'de iş yerinden hırsızlık yapan ve JASAT tarafından yapılan operasyonla evlerinde yakalanan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Buldan ilçesi ve Honaz ilçelerinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması için Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesindeki şüpheli evlere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan faaliyete Honaz ve Buldan ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de dahil oldu.



HIRSIZLAR TOPLANDI
Mahalledeki bir çok eve giren jandarma ekipleri, çok sayıda kişinin GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamada hırsızlığı gerçekleştiren S.T., A.D., A.C. ve T.C., kıskıvrak yakalandı. Teker teker karakola götürülen şüphelilerin ifadesi alacak olan jandarma ekipleri, böylelikle bir olayı daha aydınlatmış oldu. İfadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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