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Haberler Denizli Denizli'de pideler 3 ayrı fiyattan satılacak

Denizli'de pideler 3 ayrı fiyattan satılacak

Mübarek Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan pideler, Denizli'de bu yıl 3 farklı fiyat kategorisinden vatandaşlara satışa sunulacak.

İHA

22.03.2023, 17:58

Denizli’de pideler 3 ayrı fiyattan satılacak
Denizli'de yaklaşan Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pide, bu yıl 3 ayrı fiyattan satılacak.

Ramazan ayı öncesi Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, düzenlediği basın toplantısı ile bu seneki Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pide bu yıl 3 ayrı fiyattan satılacak. Başkan Karadaban, 250 gram pidenin fiyatını 7,5 lira, 340 gram pidenin fiyatının 10 lira ve 500 gram pidenin ise 15 liradan satılacağını duyurdu.
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