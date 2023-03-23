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Haberler Denizli Eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

23.3.2023

Eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet
Denizli'de 3 çocuğunun annesi hemşire eşi Hüya Er Tortop'u öldüren eşi Murat Tortop hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. Merkezefendi ilçesinde 19 Aralık günü gece saat 02.00 sıralarında iddiaya göre birlikte alkol aldıkları esnada tartıştığı eşi Hülya Er Tortop'un (35) başına önce soda şişesi ile vuran ve 11 yerinden bıçaklayarak öldüren 38 yaşındaki Murat Tortop hakkında iddianame tamamlandı. Cumhuriyet Savcılığı 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan sanık Murat Tortop ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Hülya Er Tortop'u bıçaklayarak öldüren Murat Tortop hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği, Tortop'un son verilen uzaklaştırma süresi dolunca evine gittiği öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP
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