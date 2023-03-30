Annesi boğarak öldürmüştü! Zeynep bebek son yolculuğuna uğurlandı

Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 360. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında önceki gece çıkan yangında 1,5 yaşındaki Zeynep Aydın'ın cansız bedeni itfaiye kipleri tarafından binadan çıkartıldı. Minik bebeği boğarak öldürdükten sonra kendisini zorla fuhşa sürüklediğini iddia ettiği kocası Mehmet Aydın'ın (53) da içerisinde bulunduğu evi ateşe veren anne Hilal Aydın (40) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Yanan daireden küçük de olsa bir umutla çıkartılan ancak sağlık ekiplerinin ambulansta verdiği tüm mücadeleye rağmen hayata döndürülemeyen Zeynep bebeğin cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna getirildi. Zeynep bebeğin cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından bu sabah ailesine teslim edildi.





Ateşe verilen evden son anda kurtarılan baba Mehmet Aydın ve yakınları, cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı. Tabutu açarak evladının cansız bedenine son kez sarılan baba ve akrabaları gözyaşlarına hakim olmadı. Zeynep bebeğin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gümüşler Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.