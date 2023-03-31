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Haberler Denizli Kızını bogup evi yakan anne tutuklandı

Kızını bogup evi yakan anne tutuklandı

31.3.2023

Gazete

Kızını bogup evi yakan anne tutuklandı
Denizli'de 1,5 yaşındaki kızı Zeynep'i boğarak öldürdükten sonra kocasının içerisinde bulunduğu evi ateşe veren anne tutuklandı. Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 360. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında, 1,5 yaşındaki Zeynep Aydın'ın cansız bedeni itfaiye kipleri tarafından çıkarıldı. Minik bebeği boğarak öldürdükten sonra kendisini zorla fuhuşa sürüklediğini iddia ettiği kocası Mehmet Aydın'ın da bulunduğu evi ateşe veren anne suçunu itiraf etti. Sorgusu tamamlanan anne, sağlık kontrolünün ardandan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 1 yaşındaki Zeynep Aydın'ın cenazesi ise toprağa verildi.

SEBAHATTİN ALP
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