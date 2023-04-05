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Haberler Denizli Sahte para ile alışveriş yaparken yakalandılar

Sahte para ile alışveriş yaparken yakalandılar

5.4.2023

Gazete

Sahte para ile alışveriş yaparken yakalandılar
Denizli'de sahte para ile alışveriş yaptığı belirlenen iki şahıs yakalandı. İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, kimliğini tespit ettiği 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 307 adet 200 TL, 120 adet 100 TL, 314 adet 50 TL, 2 adet 20 TL, 4 adet 10 TL, 2 adet 5 TL olmak üzere toplam 89 bin 190 TL sahte olduğu değerlendirilen Türk Lirası ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan adli makamlarca işlem yapıldı.

SEBAHATTİN ALP
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