Ege’nin Beyaz Cenneti’ne ziyaretçi akını

"NİSAN AYINDA BÜYÜK BİR PATLAMADA BEKLİYORUZ"

Genellikle günü birlik gelindiğini ifade eden Pamukkale Turizm Derneği eski Başkanı Nurettin Koçak, "Burası pandemiye ve kış olmasına rağmen yoğun misafir ağırladı. Soğuk havaya rağmen buranın suyu 36 derece sıcaklığında ve vücut ısısına eşit olduğundan dolayı sağlığa da faydalı. Uzak Doğu'dan gelen çok fazla misafir oluyor. Pakistan ve Hindistan gibi Uzak Doğu Ülkelerinden gelenlerin sayısı çok fazla. Burası günden güne şenlenecek ve bunun işaretini de veriyor. Nisan ayında büyük bir patlamada bekliyoruz" dedi.