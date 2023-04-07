Bacağının kesilmesine sebep olan tomrukla idman yaptı: Türkiye 2.’si oldu

Yaşadığı sağlık sorununa aldırmadan katıldığı şampiyonada önemli bir derece elde eden Hakan Dağ, "Geçen yıl Türkiye şampiyonu olduğum Türkiye Powerlifting Şampiyonası'nda, bu yıl 2 gün önce ameliyat olmama rağmen engelsiz rakiplerimi yenerek Türkiye 2.'si oldum. Elde ettiğim bu başarıyı bana destek olanlara armağan ediyorum. Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonaları. Madalya kazanmaya devam ederek Denizli ve Acıpayam'ı hem yurt içinde hem de yurt dışında temsil etmek istiyorum" dedi.