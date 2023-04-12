İşkenceye uğrayan ‘mucize’nin kurtuluşu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kuyruğu, kulakları ve sağ ön ayağı kesildikten sonra boğazı da sivri bir aletle delinip, sokağa terk edilen yavru köpek, tedaviye alındı. Köpeği sahiplenerek 'Mucize' adını veren Ahmet Keskin, "O gün sokak köpekleri için besleme yapmak amacıyla bölgeye gittiğini belirten Keskin, "Besleme yaparken, bu yavrunun sesini duyduk. Patisinin, kulaklarının ve kuyruğunun kesilmiş olduğunu görünce hemen veterinere götürdüm, tedaviye alındı. Şu an durumu iyi ama uzun bir süre işkenceye uğradığı anlaşılıyor. Kan izlerinin ve yaralarının kurumaya başlaması nedeniyle bir süre önce eziyet edildiğini tahmin ediyoruz. Bu resmen vahşettir. 'Mucize' artık yanımızda ve bizimle güvende. 'Mucize'ye bu kötülüğü yapan kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.



SEBAHATTİN ALP

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