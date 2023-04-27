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Haberler Denizli Muğla'da 563 kilo kaçak et yakalandı

Muğla'da 563 kilo kaçak et yakalandı

Muğla’da polis kontrol noktasında bir araçtaki menşei belli olmayan 563 kilo ete el koyuldu. Yakalanan etler imha edilmek üzere belediyenin soğuk hava deposuna gönderildi.

İHA

27.04.2023, 11:56

Muğla’da 563 kilo kaçak et yakalandı

Denizli'de Menteşe Bayır Mezarlık Polis Kontrol noktasında ihbar üzerine bir aracın içinde etiketsiz, menşei belli olmayan ve taşıma koşulları uygun olmayan 563 kilo et ele geçirildi. Etin Bodrum'dan Menteşe'ye nakli yapıldığı öğrenilirken, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından imha edilmek üzere yedd-i emine alındı.



Konuyla ilgili yasal sürecin başlatıldığı açıklanırken, vatandaşların şüphe duydukları olaylarda Alo 174 ihbar hattına veya '0501 174 0 174' whatsapp ihbar numaralı hatta ihbarda bulunmaları istendi.

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