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Denizli eğlence mekanında silahlı kavga; 1 ölü, 6 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde eğlence mekanında meydana gelen olayda iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İHA

01.05.2023, 15:16 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023, 15:21

Denizli eğlence mekanında silahlı kavga; 1 ölü, 6 yaralı

Denizlinidün gece Çivril ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alkollü mekanda bulan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında mekana geldiği aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Mestan Çulhaoğlu (23), vücudunun değişik bölgelerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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