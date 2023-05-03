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Haberler Denizli Evinin önündeki havuza giren 9 yaşındaki Muhammed boğularak can verdi

Evinin önündeki havuza giren 9 yaşındaki Muhammed boğularak can verdi

Denizli Acıpayam'da evde kimsenin bulunmadığı sırada serinlemek için evinin önündeki sulama havuzuna giren 9 yaşındaki Muhammet Emir, boğularak yaşamını yitirdi. Ailesini yasa boğan çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

03.05.2023, 13:42

Evinin önündeki havuza giren 9 yaşındaki Muhammed boğularak can verdi

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bayram - Sevilay Gencer çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan 9 yaşındaki Muhammet Emir Gencer, serinlemek için evlerinin önünde bulunan ve çiftçilik yapan ailenin tütün bahçesini sulamak için kullandığı havuza girdi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada 1,70 santimetre yüksekliğindeki havuzda yüzmeye başlayan Gencer, bir süre sonra havuzdan çıkmak istese de başarılı olamadı. Bir süre çabalayan çocuk, boğularak hayatını kaybetti.



Tarladan eve dönen anne Sevilay Gencer, oğlunu havuzda hareketsiz görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekibi çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemenin ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Muhammet Emir Gencer, gözyaşları içerisinde mahalle mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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