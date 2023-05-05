Denizli’ye 110 milyon liralık dev yatırım

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Denizli Ticaret Borsası (DTB) işbirliğiyle kente kazandırılacak 25 bin ton kapasiteli Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi'nin temelini attı. Denizli'de hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleri ile üretici ve çiftçilere desteğini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza attı.

ÇİFTÇİLERE BÜYÜK DESTEK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, her zaman üreticilerin yanında olduklarını, bugüne kadar 50'yi aşkın kalemde çiftçilere destek verdiklerini vurgulayarak, "Hububat ürünlerinin emniyetli ve sağlıklı koşullarda depolanmasının ülkeler için vazgeçilmez unsur. Ne kadar çok lisanslı depolama tesisi kurabilirsek ülkemizin geleceğine de o kadar güvenle bakabiliriz. Bu tesisler, ülkemizin geleceği, gıda güvenliği ve çiftçilerimizin daha fazla kazanması adına güzel bir yatırım" dedi.

Zolan, "Çivril ilçemizdeki tesisimizin de temelini attık. Bu tesisiler çok uzun yıllar şehrimize, çiftçilerimize hizmet edecek. Bu iki tesisin toplam maliyeti 110 milyon TL. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu yatırımın 60 milyon TL'sini karşılıyoruz" diye konuştu. Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ise, Denizli'ye kazandırılacak tesisin başta çiftçiler olmak üzere Denizli ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını dileyerek projeye destek veren Büyükşehir Belediyesi, DTB ve emek veren herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından dualarla temel atma töreni gerçekleştirildi.

SEBAHATTİN ALP