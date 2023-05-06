İntikam istedi katil oldu

DENİZLİ'DE 2 sene önce kendisini ve arkadaşını bıçaklayan genci beraat ettiği için öldürüp, ardından da öldürdüğü kişinin annesinin ambulansı çağırmasını isteyen cinayet zanlısı, yakalandı. Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi'nde meydana gelen olayda, işten dönen Murat Avcı (24), evinin bulunduğu Yeşil Vadi Caddesi'ndeki apartmanın önüne geldiğinde, husumetlisi Ahmet Ö. (25) bir anda karşısına çıktı. Tam bu esnada av tüfeğini çıkaran Ahmet Ö. Avcı'ya doğru yakın mesafeden ateş etti.

Avcı, göğsüne isabet eden saçmalar sonucu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ileriye park ettiği aracına binerek kayıplara karıştı. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı genç, kurtarılamadı. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan Ahmet Ö. adliyeye sevk edilirken ailesine "Aslan gibiyim" derken, rahat tavırları dikkat çekti. Katil zanlısı, "Pişman mısınız?" diyen gazetecileri, "Pişmanım tabii ki de, hem kendi ailemi hem de onun ailesini yaktım" diye yanıtladı.

SEBAHATTİN ALP