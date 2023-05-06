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Haberler Denizli Kendisini ve arkadaşını bıçaklayan şahsı beraat edince öldüren genç tutuklandı

Kendisini ve arkadaşını bıçaklayan şahsı beraat edince öldüren genç tutuklandı

Denizli’de 2 yıl önce kendisini ve arkadaşını bıçaklayan şahsı beraat ettiği için öldüren şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken gözaltındaki 2 kişi de serbest bırakıldı.

İHA

06.05.2023, 10:47

Kendisini ve arkadaşını bıçaklayan şahsı beraat edince öldüren genç tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi'nde meydana gelen olayda; işten dönen Murat Avcı (24), evinin bulunduğu Yeşil Vadi Caddesi'ndeki apartmanın önüne geldiğinde, husumetlisi Ahmet Özdemir (25) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olayın ardından katil zanlısı ve yanında bulunan 1'i çocuk olmak üzere 2 kişi yakayı ele verdi. Özdemir verdiği ilk ifadesinde, yaklaşık 2 sene önce Avcı'nın kendisini ve arkadaşını bıçakladığını, bundan dolayı aralarında husumet olduğunu, beraat edince de olayı gerçekleştirdiği söyledi. Adliyedeki işlemlerin ardından zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yanında bulunan 2 kişi serbest bırakıldı.

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