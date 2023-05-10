AK Partili vekilden Denizli’ye Eşeler Barajı müjdesi

Acıpayam'da çiftçilerin merakla beklediği ve sahadaki maden işletme ruhsatları nedeniyle gecikmeye uğrayan Acıpayam Eşeler (Yazır- Dodurgalar) Barajı projesinin önündeki tüm engeller kaldırıldı. AK Parti Denizli Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Şahin Tin, DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, AK Parti'li Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ve AK Parti İlçe Başkanı Fikret Gümüş ile birlikte bölgeye giderek, çiftçilere merakla bekledikleri müjdeyi yerinde verdi.





Proje hakkında bilgiler veren DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, "Acıpayam ilçesi sınırları içerisinde bulunan 20 bin 450 dekar tarım arazisinin sulama suyuna kavuşturulması amacıyla idaremizce geliştirilen proje çerçevesinde Eşeler Barajı ve Eşeler sulamalarının projeleri hazırlanmıştır. Baraj rezervuar sahasının krom madeni işletme ruhsat sahası ile çakışması sebebiyle MAPEG tarafından öncelikli projenin, madencilik faaliyetleri veya baraj projesi belirlenmesi kararı DSİ lehine çıkmış olup proje önünde bir engel kalmamıştır. Yakın zamanda çalışmalara başlanacak olan projenin yatırım bedeli 2 milyar TL'dir" dedi.





Bölge çiftçisinin merakla beklediği projenin levhasını yetkililerle birlikte diken AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ise "Yıllardır Dodurga, Eşeler ve Yazır mahallelerimiz ve gördüğünüz ova bu suyu bekliyordu. Nihayet artık onun projesini programa aldırarak önümüzdeki dönemde inşaatına başlayacağız. Bu süreç çok kolay olmadı, şimdiye kadar geç kalmasını açıklamak gerekirse Eşeler Barajı'nın olduğu yerde özel şirketlerin maden ruhsatları olması nedeniyle, burada madencilik mi yoksa tarımın mı daha değerli anlamındaki yapılan genel mahkemede, bölgenin sulama ihtiyacı olduğu için bu projeye karar verildi. Adalet yerini buldu. Önümüzdeki günlerde inşallah temeli atarak kısa zamanda 20 bin dekar civarında alan suya kavuşur. Bu şekilde çiftimiz daha fazla kazanır ve üretim daha da artar. Bizim derdimiz çiftçilerimizin daha çok kazanmasıdır" diye konuştu.





67 metre yüksekliğinde inşa edilmesi planlanan ve 1 milyon 206 bin 57 metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak olan Eşeler Barajı'ndan Acıpayam'ın Eşeler, Yazır ve Dodurgalar mahallelerindeki 20 bin 450 dekar verimli tarım arazisinin sulanacağı bildirildi.