Denizli için dolu uyarısı geldi! Araç sahipleri seferber oldu

Denizli'nin Çameli ilçesi ve 7 mahallesinde geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli dolu yağışı, ekili arazilerin yanı sıra en çok araç ve gereçlere zarar verdi. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle ekili araziler, güneş panelleri ve araçların kaportalarında hasar oluştu. Hayatı kısa sürede felç eden yağışın ardından araç sahipleri, hasarlarını gidermek için oto sanayi sitelerinin yolunu tuttu.





Ceviz büyüklüğünde dolunun neden olduğu hasarın yaraları daha sarılamamışken, bugün ilçe için yeni bir yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden (BTUM) yapılan açıklamada; Çameli ilçesinde beklenen şiddetli yağış ve dolunun ani sel ve su baskınlarına neden olabileceği duyuruldu.





Yapılan uyarının ardından paniğe kapılan vatandaşlar, araçlarını muhtemel dolu hasarından korumak için çözüm arayışına girdi. Cadde ve sokakların boş kaldığı ilçe merkezinde, kapalı alanlar, otopark ve pazar yerleri park edilen araçlar nedeniyle tıklım tıklım doldu. Kapalı alanlarda yer bulamayan vatandaşlar ise araçlarının üzerine battaniyelerle örterek şiddetli dolu yağışına karşı önlem aldı.





"DOLU YAĞIŞINDAN KORKTUĞUMUZ İÇİN ARAÇLARIMIZI KAPALI YERLERE ÇEKİYORUZ"

Yağış için tedbirlerini alan Rahmi Güntaç, "Bugün yağmur güzel yağdı. Dolu yağışı beklentisi olduğundan dolayı araçlarımızı güvenli alan olarak pazar yerlerine aldık. Dolu yağışından korktuğumuz için araçlarımızı kapalı yerlere çekiyoruz. 5 Mayıs'ta ilçemizde büyük bir yağış oldu. Şükür can kaybı olmadı ama maddi hasar oluştu. Şu anda meteoroloji tarafından yağış olacağını söylendi. Mal canın yongası. Bizden elimizden geldiği kadarıyla dolu beklentisine karşı önlemimizi aldık" dedi.