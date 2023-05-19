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Haberler Denizli Kontrolden çıkan araç yıktı geçirdi

Kontrolden çıkan araç yıktı geçirdi

Denizli Pamukkale'de, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptmasının ardından ağaçları devirdi. Olay yerine gelen ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

19.05.2023, 16:40

Kontrolden çıkan araç yıktı geçirdi

Kaza, gece saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezi yönüne seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bir süre zikzaklar çizdikten sonra savrularak orta refüje çıkan otomobil, aydınlatma direği ve ağaçları devirdikten sonra durabildi.


Kazada yaralanan sürücünün yardımına, yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Büyük maddi hasarın oluştuğu araçtan çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Zincirleme kazadan kıl payı kurtulan görgü tanıkları, süratli bir şekilde ilerleyen aracın savrularak orta refüje çıktığını, kendilerinin ise aracın savrulduğunu görünce kenara geçerek kazadan kurtulduklarını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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