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Haberler Denizli Mantar aramaya giden yaşlı kadın kayboldu

Mantar aramaya giden yaşlı kadın kayboldu

30.5.2023

Gazete

Mantar aramaya giden yaşlı kadın kayboldu
Denizli'nin Bekilli ilçesine bağlı Gömce Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Koç, öğle saatlerinde eşi Ahmet Koç ile birlikte mahalle yakınındaki İmralı Yolu bölgesine mantar aramak için gitti. Ormanlık alanda mantar arayan Ayşe Koç, bir süre sonra gözden kayboldu. Ahmet Koç, eşi Ayşe Koç'u tüm aramalarına rağmen bulamayınca, jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ayşe Koç'u bulmak için öğle saatlerinde başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ormanlık alanda devam ettiği bildirildi.

SEBAHATTİN ALP
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