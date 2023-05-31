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Denizli'de alkol kaçakçılarına darbe!

Denizli'de ekipler tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 519 şişe sahte viski, 650 litre etil alkol, 10 bin 671 adet sahte bandrol, 7 bin 332 adet sahte etiket, şişe kapakları ele geçirildi.

DHA

31.05.2023, 08:46

Denizli’de alkol kaçakçılarına darbe!

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Denizli'de bir evin çatı katında sahte alkol imalatı yapıldığı tespit etti. KOM ekipleri, bugün sahte alkol yapılan eve operasyon düzenledi. Evde sahte alkol yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda satışa hazır halde 519 şişe sahte viski, rakı ve votka, 650 litre etil alkol, 10 bin 671 sahte bandrol, 11 orijinal bandrol, 16 bin 250 adet kaçak alkol yapımında kullanılan boş şişe, 7 bin 332 sahte etiket, 2 bin 818 alkollü içki şişesi kapağı, 2 bin 200 alkollü içki kapak kapüşonu, ruhsatsız 1 tabanca, 2 şarjör, ruhsatsız 1 av tüfeği, 179 fişek ve alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Adliye'de 'kaçak, sahte alkollü içki imal etme ve ticaretini yapma' suçundan tutuklandı.

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