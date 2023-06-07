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Haberler Denizli Dünyanın en zehirli örümceği Denizli'de ortaya çıktı

Dünyanın en zehirli örümceği Denizli'de ortaya çıktı

Denizli'de yaşayan bir vatandaş duvar üzerinde gördüğü örümceğin dünyadaki en zehirli örümcekler arasında yer aldığını öğrenince şoke oldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre Müdürlüğü yetkililerini arayan vatandaş örümceği teslim ederek olası bir felaketi önledi.

İHA

07.06.2023, 11:33 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023, 11:50

Dünyanın en zehirli örümceği Denizli’de ortaya çıktı

Denizli'de Pamukkale ilçesine bağlı Irlığanlı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Mulcar, mahalledeki bir duvar üzerinde, görüntüsüyle diğer örümceklerden farklı bir örümceği gördü. Mulcar'ın yaptığı araştırmada uğur böceği örümceği olduğunu öğrendiği türün, dünyada zehirli örümcek türleri arasında yer aldığı belirtildi.



Örümceğin fotoğrafını çeken Mulcar, internet üzerinden yaptığı aramada zehirli uğur böceği örümceği olduğunu öğrendi. Uğur böceği gibi benekleri olan örümceği gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Mulcar, "Mahalle de gezerken duvarın birinde gözüme çok farklı bir örümcek çarptı. Cep telefonumda resmini çekip internetten arama yaptım. Gördüğüm örümceğin zehirli uğur böceği örümceği olduğunu tespit ettim. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre Müdürlüğü yetkililere haber verdim. Bulduğum örümceği gelen ekiplere teslim ettim" dedi.

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