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Haberler Denizli Yaşlı çifti ölüm ayırdı

Yaşlı çifti ölüm ayırdı

SEBAHATTİN ALP

8.6.2023

Gazete

Yaşlı çifti ölüm ayırdı
DENİZLİ'NİN Bozkurt ilçesi girişinde ana yola çıkan Nihat İdar idaresindeki otomobile, Ankara'dan kent merkezi istikametine giden Osman O. kontrolündeki TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil, park halindeki başka bir araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Otomobildeki Huriye İdar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan kadının kocası Nihat İdar ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Osman O. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
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