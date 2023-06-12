Denizli’de 12 zehir taciri yakalandı

Denizli'de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam bin 899 birim sentetik kannabinoid, 335 gram skunk, 58 gram metamfetamin, 26 gram esrar, 353 kök haşhaş bitkisi, 6 kök kenevir bitkisi, 44 gram eroin, 14 gram kokain, 241 adet sentetik ecza, 2 adet ecstasy, 1 adet captagon, 2 adet hassas terazi, 1 adet tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin TL para ele geçirildi. Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.