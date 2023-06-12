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Haberler Denizli Denizli'de şaşkına çeviren görüntü! Markette sevdiği şarkıyı duydu ve dans etmeye başladı

Denizli'de şaşkına çeviren görüntü! Markette sevdiği şarkıyı duydu ve dans etmeye başladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde alışveriş yapmak için markete giren yaşlı kadın sevdiği şarkıyı duyunca ceketini çıkarıp dans etmeye başladı.Yaklaşık 1 dakika boyunca müzik eşliğinde eğlenen yaşlı kadın, balesi ayaklarını açarak tamamladı.O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

12.06.2023, 11:03 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023, 11:04

Denizli’de şaşkına çeviren görüntü! Markette sevdiği şarkıyı duydu ve dans etmeye başladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bulunan bir markete yaşlı kadın alışveriş yapmak için girdi. Burada almak istediği ürünlere bakan yaşlı kadın, radyoda çalan müziği duyunca kendinden geçti. Bir anda oynayarak ilerlemeye başlayan ve ardından elindeki çantayı yere bırakıp ceketini çıkaran yaşlı kadın, alanı adete sahneye çevirdi. O esnada kendisi izleyen çalışana sanatçı olduğunu ve dans etmeyi sevdiğini söyleyen yaşlı kadın, gençlere taş çıkarırcasına bale yapmaya başladı. O anları izleyen çalışan ise hayretler içinde kaldı. Yaklaşık 1 dakika boyunca müzik eşliğinde eğlenen yaşlı kadın, balesi ayaklarını açarak tamamladı.



"İLGİ ÇEKİCİYDİ"
Gözlerin pasını silen dansın ardından market sahibi Şeyma Tüysüz, güvenlik kamerasını izleyerek o anları sosyal medyasında paylaştı. Kadının daha önce de alışveriş yaptığını izledikleri görüntü sonrası şaşırdıklarını söyleyen Tüysüz, "Bir müşterimiz marketimize geldi. Reyon arasında 'Ben sanatçıyım, ben dansçıyım' diyerek, kendini müziğe bırakmış. Çalışan arkadaşımız durumu görmüş ve yaşananları anlamak için kamera kayıtlarına baktık. O görüntüleri gördük. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık ve çok ilgi çekti. Görüntülerde ablamızın dans şovu vardı. Çok şaşırdık ve o yaştaki bir insan için sergilediği hareketler ilgi çekiciydi" dedi.

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