Çamurun altında felaket yaşandı

Maymun Dağı'ndan sel suları ile birlikte akan tonlarca toprak, kum ve çakıl Denizli-Afyonkarahisar karayoluna indi. Olayda heyelana yakalanan 20 AV 423 plakalı ve 20 H 9427 iki araç içindeki 4 kişi araçlarında sıkışıp diri diri toprak altında kaldılar. 20 AV 423 plakalı araçtan sürücü Abdullah Batur (63) ve arkadaşı Mehmet Seçkin (52) kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. 20 H 9427 plakalı araçta sıkışan Nevzat Emer (69) hayatını kaybederken, yanında bulanan eşi Zuliye Emer (65) ise yaralandı. Yaralı yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Nevzat Esmer'in cenazesi morga kaldırılırken, hurdaya dönen araçlar toprak altından yoğun çalışmalar sonucu çıkarıldı. Her iki yönde de trafiğin kapatılmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan yoğun çalışmaların ardından Afyonkarahisar istikametine yol çift taraflı, Denizli istikametine ise tek taraflı trafiğe açıldı.

ARACIN BATTIĞINI GÖRDÜK

Toprak alıntında kalan araçtan arkadaşıyla birlikte son anda kurtulan Mehmet Seçkin o anları anlattı.

Seçkin, "Seyir halindeydik ve yoğun bir şekilde yağış oldu. Önce Abdullah Abim çıktı, ondan sonrada ben çıktım. Toprak bir anda bastı, diğerleri çıkmadı. 1 dakika önce çıkmaya çalışsalardı kurtulabilirlerdi. Sanırım durumun ciddiyetini geç anladılar, bizde durdurur durdurmaz araçtan çıkıp karşı şeride geçtik. Uzaktan diğer aracın battığını gördük ama maalesef müdahale edemedik, içinde insan olup olmadığını da bilemedik" dedi.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden Nevzat Emer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Nevzat Emer, kılınan cenaze namazının ardından ilçesinde bulunan Gümüşler Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.