Genç annenin acı kaderi

Denizli'de matematik öğretmenliği yapan 32 yaşındaki Nazlı Nalcı Çaray, 8 ay önce dünyaya getirdiği bebeğini banyoda yıkarken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

KOMŞULAR BEBEK SESİ DUYDU

Özel bir okulda matematik öğretmenliği yapan Nazlı Nalcı Çaray, 8 ay önce dünyaya getirdiği bebeğini banyoda yıkarken fenalaştı. Çaray'ın yere düşmesi sonrası bebeğin uzun süre ağlaması binada bulunan komşularını şüphelendirdi. Babanın da anneye ulaşamaması üzerine yapılan ihbarla

ekipler bölgeye sevk edildi. Eve giren ekipler, ağlama sesinin geldiği banyoya yöneldi. Kilitli banyonun kapısını açan ekipler, anneyi yerde

hareketsiz gördü. Yapılan incelemede annenin hayatını kaybettiği belirlendi. Evde, olay yeri inceleme ekibinin işlemlerinin tamamlaması ile anne Çaray'ın cenazesi incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. 8 aylık bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Annenin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği şüphesi üzerine durulduğu olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.