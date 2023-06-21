Adm Elektrik’ten “Hayat için enerji”

Adm Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, 15 yıl önce atılan cesur adımla başlayan yolculuğun Türkiye'nin öncü ve yenilikçi enerji dağıtım şirketi olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Doğal kaynakların, çevremizin ve gelecek nesillerimizin sürdürülebilirliğini gözeten yaklaşımdan ödün vermeden çalışıyoruz. Bu çalışmaları yaparken çalışan memnuniyetine de önem veriyor, Great Place to Work® Enstitüsü tarafından "Harika Bir İşyeri" olarak sertifikalandırılırken "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde olmanın da gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

SEKTÖRÜNDE ZİRVEYE ÇIKTI

Bayramoğlu, tüm iş süreçlerinde insan hakları, çalışma standartları, yolsuzlukla mücadele ve çevre başlıklarını kapsayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 ilkesine uymayı taahhüt ettiklerini ve böylece dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu 'United Nations Global Compact'in katılımcısı olduklarını belirtti.

Moody's tarafından yapılan ESG değerlendirmesi sonucunda, sektörde Türk şirketleri arasında birinci, dünyada gelişmekte olan pazarlar sıralamasında ise üçüncü sırada yer aldıklarını hatırlatan Bayramoğlu, dünyanın kar amacı gütmeyen en büyük çevre raporlama girişimlerinden olan 'Uluslararası Çevre Raporlama Platformu Carbon Disclosure Project'in (CDP),'şirketlerin çevresel risk yönetimi konusunda, liderlik etmelerini teşvik etmek amacıyla yaptığı 'İklim Değişikliği Programı'nda 'B derecesi' aldıklarına dikkat çekti.

Aydın, Denizli, Muğla illerinde 49 ilçe ve 2 bine yakın mahalle/köyden oluşan, 33 bin kilometrelik alanda hizmet verdiklerini altını çizen Genel Müdür Bayramoğlu, Türkiye'deki tüketici sayısının yaklaşık yüzde 4,5'ini oluşturan 2,1 milyon tüketiciye, 3,2 milyon nüfusa, 10.000.000 MWh'in üzerinde elektrik enerjisini güvenli şekilde ulaştırdıklarını ve kalite odaklı hizmet sağlayarak insan hayatını kolaylaştıran, doğayı ve doğal kaynakları koruyan projelerle yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

13 MİLYARLIK YATIRIM

Bayramoğlu, 2021 yılından 2025 sonuna kadar 5 yıllık yatırım döneminde yenilikçi yaklaşımla, toplam 13,74 milyar TL (nominal) tutarında altyapı, teknoloji yatırımlarını hayata geçirmeyi ve altyapı bakım çalışmalarını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini anlattı. Enerji sektörünün öncü ve lider oyuncuları arasında yer alan Aydem Enerji'nin elektrik dağıtım alanında faaliyet gösteren iştiraki olduğunu belirten Bayramoğlu, "Müşteri sayısı bakımından ülkemizin yaklaşık yüzde 4,5'lik dilimine hitap ediyoruz. Ülkemiz elektrik kullanımının yüzde 5'lik payının dağıtımını gerçek

leştiriyoruz" şeklinde konuştu.