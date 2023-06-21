Bilim, kültür ve sanat bu merkezde

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kentte bilim, kültür ve sanatın merkezi olması hedefiyle hayata geçirdiği Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, her gün ev sahipliği yaptığı etkinliklerde binlerce vatandaşı ağırlıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi hizmete girdiği ilk günden beri birbirinden özel organizasyonlara imza atıyor. Türkiye'nin önde gelen ve sevilen bilim insanı, yazar, tarihçi ve sanatçı gibi değerli isimlerin Denizlililerle buluştuğu "Büyükşehir İle Kültür Buluşmaları" programlarının yanı sıra birçok organizasyona da ev sahipliği yapan kongre merkezi her gün binlerce vatandaşı ağırlıyor.

500, 1000 ve 2000 kişilik salonları, nikah salonları, atölyeleri, seminer salonları ve 100 kişilik planetaryumu (gezegen evi) bulunan kongre merkezi tiyatrodan, konsere, sergiden panele ev sahipliği yaptığı programlarla Denizli'de bilim, kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi oluyor.

"BİRLİKTE BAŞARDIK"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir zamanlar 300-500 kişilik salonlara sahip olduklarını, binlerce kişinin aynı anda katılabileceği programlar yapamadıklarını söyledi. Başkan Zolan, "Şimdi çok şükür Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezimizdeki devasa salonlarımızda dilediğimiz etkinliğimizi yapabiliyoruz. Burada 3 büyük salonumuzun aynı anda dolu olduğu etkinliklere imza atıyoruz. Denizli'mizde muhteşem programlar yapılıyor. Bunu birlikte başardık" dedi. Dev tesisin kongre turizmine katkılarının da yadsınamaz olduğuna değinen Başkan Zolan, "Bu çok özel projemizi vatandaşlarımızın desteğiyle hayata geçirdik. İnşallah çok daha güzel işler yapmaya hep birlikte devam edeceğiz"

ifadelerini kullandı.