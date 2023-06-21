Can dostlara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet

TÜRKİYE'DE sokak hayvanları için yapılan en modern tesislerden biri olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı bugüne dek on binlerce sokak hayvanını misafir etti. Sokak hayvanlarına yönelik daha modern ve konforlu şartlarda hizmet sağlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veren tesis, bakımdan tedaviye, eğitim çalışmalarından, serbest gezi parkurları ve dinlenme alanlarına kadar birçok yönüyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. 135 bin metrekare alana kurulu Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan tesis sokak hayvanlarının yanı sıra vahşi doğaya da el uzatıyor. Kendine bakamayacak durumda olan hayvanlara bir ömür boyu sıcak yuva olan dev tesis sokak hayvanı sahiplenmek isteyen vatandaşların da imdadına yetişiyor. Bugüne dek binlerce can dostu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda yuva buldu.

İMDADA "CANBULANS" YETİŞİYOR

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik daha modern ve konforlu şartlarda hizmet vermek için sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

"ONLAR BİZE EMARET"

Türkiye'nin en modern ve en büyüklerinden olan Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sahip Büyükşehir Belediyesi yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahalede bulunmak için "Canbulans" ismi verilen acil müdahale aracını hizmete aldı. 112 Acil Ambulans gibi hizmet veren "Canbulans", can dostların hayatını kurtarmak için çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Hayvanlar da bu dünyanın bir parçası, onları aç, susuz, sevgisiz ve sahipsiz bırakmamak gerekiyor. Onlar bize emanet" dedi.