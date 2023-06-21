Denizli ihracatı yüzde 4,4 arttı

Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. Ülkemiz ihracatı yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolara yükseldi. Rakamları değerlendiren Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Böylelikle geçen senenin son aylarında başlayan ihracattaki aşağı yönlü hareket, mayısla birlikte kırılmış oldu. Diğer bir deyişle, yaz ayına ihracat bereketiyle başladık. Döviz kurlarındaki artışın ihracatın önünü açacağını umuyoruz. Kur baskısı azaldıkça, daha iyi rakamlar göreceğimizi ifade edebiliriz.Mayıs verileriyle öncelikle tüm dünyada yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelere rağmen, ilimiz ihracatının artmasına katkı sağlayan tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, değerlendirmelerine şöyle devam etti: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı mayısta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artışla 76,3 olarak gerçekleşti.

KAPASİTE KULLANIMI YÜKSELDİ

Diğer yandan, imalat sanayinde en hızlı ve güvenilir göstergelerden biri olarak kabul edilen PMI (satın alma yöneticileri endeksi) 51,5 puan oldu. Nisan ayında da aynı seviyede gerçekleşen PMI verisinin eşik değer olan 50,0 puanın üzerinde seyretmesi ılımlı iyileşmeye işaret ediyor. Bu verilerin verdiği mesaj, taleplerde olumlu anlamda gelişme olduğu yönünde. Bilindiği gibi hem Avrupa Merkez Bankası hem de FED 2022'den bu yana, enflasyonist baskıyı azaltmak için sıkı para politikaları uyguluyor. Her iki merkez bankasından gelen açıklamaları irdelediğimizde yakın dönemde faiz artışının duracağını ve bir süre yatay seyredeceğini görüyoruz. Elbette gelişen ve ana pazarlarımız arasında yer alan bu ülkelerdeki para politikası kararları, tüketici taleplerini yakından ilgilendiriyor. Taleplerinin hangi yönde seyredeceğini öngörürken yakından takip ettiğimiz verilerden biri de ihracat iklim endeksi. Endeks, ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçüyor. Martta 52,6 olan endeks, nisanda 53,1 olarak gerçekleşti. Böylelikle, yaşanan artışın yaklaşık son 1 yıllık dönemdeki en belirgin iyileşme olduğunu ifade edebiliriz.

ÜYELERİMİZİN HEP YANINDAYIZ

2023 yılı üyelerimizi uluslararası alıcılarla yoğun şekilde buluşturduğumuz bir yıl oluyor. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren üye firmalarımızın ihracatlarını artırmalarına katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Denizli İhracatçılar Birliği olarak son bir yılda 18 adet yurt dışı pazarlama programı gerçekleştirdik. Son olarak 12-17 Haziran 2023 tarihlerinde ev tekstili UR-GE gruplarımızdan biri Danimarka-İsveç Yurt Dışı Pazarlama Programı icra etti. Her iki ülkede de ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek perakende merkezi ziyaretleri düzenlendi. Yılın ikinci yarısına ilişkin hazırlıklarımız ve planlarımız aralıksız devam ediyor. Biz Denizli İhracatçılar Birliği olarak üyelerimizin her zaman yanındayız. 2023 yılının kalan diliminde de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışacak şekilde var gücümüzle çalışarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sunma gayretinde olacağız.