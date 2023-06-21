Denizli kebabı için tanıtım atağı başlıyor

Denizli Tandır Kebabı esnafı, Denizli'nin marka damak lezzetlerinden, coğrafi işarete sahip Tandır Kebabını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla dernek çatısı altında bir araya geldi. Basın toplantısında konuşan Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği Başkanı Güzide Metinöz, "Geçmişimizden gelen, kültürel mirasımız Denizli Tandır Kebabımızla dünyanın dört bir köşesinden turistleri, gastronomi tutkunlarını Denizli'ye çekeceğiz. Tanıtım atağı başlatıyoruz. Ayrıca Tandır Kebabı Festivali için de çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kısa zaman önce sektörün temsilcilerinin bir araya gelmesiyle kurulan Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği üyeleri, Kebapçı Muhtar Restoranda basın toplantısı düzenleyerek, kuruluş amaçlarını ve izleyecekleri yol haritasını paylaştı.Basın Toplantısında Dernek Başkanı Güzide Metinöz ve dernek üyelerine; Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Denizli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili ve Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, Denizli Kasaplar Odası Başkanı Hasan Hüseyin Öz, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı'da katılımlarıyla destek verdi.

1800'LÜ YILLARA DAYANIYOR

Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği Başkanı Güzide Metinöz, "Denizli'mizin markası Denizli Tandır Kebabı'nın gelecek nesillere aktarılması, şehrimizin tanıtımına da katkı sağlamak için dernek çatısı altında çalışmalarımıza başladık. Tarihi 1800'lü yılların ortalarına kadar giden Denizli Tandır Kebabı'nın Kaleiçi Çarşısı'nda ortaya çıktığı bilinmektedir. Geçmişimizden gelen kültürel mirasımız Denizli Tandır Kebabı'na eşsiz lezzetini katan birçok özellik bulunmaktadır" dedi.

DÜNYA ÇAPINDA ÜNLÜ

Metinöz açıklamasının devamında "Coğrafi İşarete sahip Denizli Tandır Kebabımızı, gastronomi tutkunlarına, hem yerli hem de yabancı misafirlerimize gelenekleri de yaşatarak sunmaya devam ediyoruz. Dünyanın dört bir köşesinden Pamukkale'ye gelen turist kafileleri de özellikle son yıllarda Denizli Tandır Kebabını tatmaya geliyorlar. Bizim için önemli bir referans. Dernek çalışmalarımızla bu talebin daha da artması için faaliyetler yürüteceğiz" dedi.