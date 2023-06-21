Denizli OSB’ye Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Denizli OSB Toplantı Salonu'nda sanayicilerle bir araya gelerek Teknokent yatırımı için onay alan Denizli OSB Yönetimi, ardından yapmış olduğu birebir görüşmeler ile bölgenin Teknokent'ten beklentilerini aldı. Yeni fikir ve buluş sahiplerinin başarılı olabilmeleri için büyük ve küçük şirketlerin, yeni girişimcilerin ve akademik personele uygun bir çalışma ortamı sunmak amacıyla yola çıkan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdulkadir Uslu, Başkan Vekilleri Derya Baltalı ve Necip Filiz, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Yaymanoğlu, Osman Uğurlu ve Cemalcan Sirkeci kurucu heyeti oluşturdu. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı (DOSAV), Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası, Denizli İhracatçılar Birliği ve Denizli Ticaret Borsası paydaşlığında kurulacak Teknokent yatırımı sürecinde potansiyel teknokent kullanıcılarının görüş, katkı ve önerilerini derinlemesine alabilmek amacıyla Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü ile imzalanan kurucu heyet protokolü ile OSB Teknokent için ilk adım atıldı.

DİĞER