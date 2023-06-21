Denizli’den İtalya’ya çıkarma

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, oda olarak üyelerinin sektörlerinin en büyük organizasyonları olan ulusal ve uluslararası fuarlara katılmalarını önemsediklerini söyledi. Bu kapsamda Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği'nin (DETGİS) iş birliğiyle üyelerini bu kez de İtalya'daki ITMA 2023 Fuarı'na gönderdiklerini kaydetti. Başkan Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası olarak üyelerimizi sektörlerindeki son gelişmeleri yerinde ve yakından takip edebilmeleri için dünyanın dört bir tarafındaki uluslararası en büyük organizasyonlara götürmeye devam ediyoruz. Bu kez de paydaşlarımız Denizli Sanayi Odası ve Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneğimizle önemli bir organizasyona imza attık; ilgili sektörlerdeki üyelerimizden oluşan 185 kişilik bir heyeti, Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Teknolojisi Fuarı ITMA Milano 2023'e gönderdik. Üyelerimizden NF Kimya'nın kimyasal ürünler kategorisinde, Elteksmak'ın ise makina kategorisindeki stantlarıyla yer aldığı fuarı ziyaretimizin sonrasında da İtalya'da Ticari Faaliyetler ve Şirket Kurulumları Toplantımızı gerçekleştirdik; İtalyan Türk Derneği yönetimiyle biraraya geldik. Denizli'mizi, yatırım imkanlarını ve iki ülke arasındaki iş birliği alanlarını anlattık. İtalya'daki ticari girişimlerde nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili ayrıntılı bilgi aldık. Etkinliğimize ev sahipliği yapan İtalyan Türk Derneği Başkanı Sayın Giuseppe Fredella ile Başkan Yardımcısı ve Hukuk Danışmanları Avukat Sayın Özgün Altop'a ilgi, destek ve nezaketlerinden dolayı teşekkür ederiz. Yoğun katılımlarından dolayı da üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DENİZLİ HOROZU HEDİYESİ

İTALYA'DA Ticari Faaliyetler ve Şirket Kurulumları Toplantısı'nın sonunda etkinlikten bir anı olarak kalmak üzere Denizli heyeti adına DSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Zorel Tekstil'in sahibi iş insanı Ahmet Zora, İtalyan Türk Derneği (Italian Turkish Association) yöneticilerine Denizli horozu biblosu hediye etti.