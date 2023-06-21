DOSTEK’li öğrenciler staj için Avusturya’ya gidiyor

DENİZLİ Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK) Yıl Sonu Galası, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Yıl boyunca öğrencilerin tasarladığı ürünlerin yer aldığı defile, öğrencilerin tasarladığı eserlerin sergilendiği stantlar, müzik dinletisi ve folklor gösterisinden oluşan Yıl Sonu Galası katılımcılardan büyük beğeni topladı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "2022 yılı Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu" projesi kapsamında DOSTEK Koleji öğretmen ve öğrencileri, yurt dışındaki eğitim etkinliklerine dahil olmanın heyecanını yaşıyor. DOSTEK Koleji Müdürü Saadettin Dumlu, 18 Haziran 2023 - 27 Temmuz 2023 tarihleri arasında Avusturya/Viyana'da yapılacak olan 40 günlük staj faaliyetine katılmak üzere Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK) öğrencilerinin pasaport işlemlerinin tamamlandığını belirtti. DOSTEK Koleji Kurucu Müdürü Ahmet Taş ise okul eğitimi ve mesleki eğitim alanında akreditasyonun önemine işaret etti.