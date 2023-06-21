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Haberler Denizli DTO Başkanı Erdoğan, TOBB Konseyi üyesi oldu

DTO Başkanı Erdoğan, TOBB Konseyi üyesi oldu

21.6.2023

Gazete

DTO Başkanı Erdoğan, TOBB Konseyi üyesi oldu
Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 79. Genel Kurulu'nda TOBB Ticaret Odaları Konseyi üyeliğine seçildi. İş dünyasının en büyük çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin iki gün süren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı seçimli genel kuruluna Denizli Ticaret Odası adeta çıkarma yaptı. TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden başkan seçilerek güven tazelerken TOBB Ticaret Odaları Konseyi'nde DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'a yer verdi.
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