Ege’nin en modern Alzheimer merkezi Pamukkale’de

Türkiye'nin gözbebeği olan turizmin başkenti Pamukkale, özel projeleriyle de dikkat çeken bir ilçe konumunda bulunuyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, göreve gelmeden önce sözünü verdiği bir projesini daha hayata geçirdi. Hayırsever Abalıoğlu ailesinin de katkılarıyla ilçenin Kervansaray Mahallesi'nde Ege Bölgesi'nin en modern Alzheimer Merkezi inşa edildi. 1000 metrekare kapalı alana sahip merkez Pamukkale Belediyesi Yüksel- Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi hizmete alındı. 14 milyon liraya mal olan merkez için kent protokolünün katılımı ile tören düzenlendi.

HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

"Bu projede, gözyaşı var, alın teri var" diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki "Pamukkale Belediye Başkanlığına aday olduğumda bir hayal kurmuştum. Ama sadece hayal kurup o hayalin gerçekleşmesini beklemek hayalperestlik olurdu. Biz de gayret ettik, hiç durmadan çalıştık. Koca çınarlarımız için yeryüzünde adeta bir cennet bahçesi aradık ve hayalimizi gerçeğe dönüştürdük. Hayırsever Abalıoğlu ailesinin desteği ve işbirliği yaptığımız kurumlarla el birliği ile buranın tam profesyonel, Avrupa standartlarında bir tesis olmasını sağladık. Alanında uzman hekim desteğini, alanında uzman personel desteğini bu merkezde sağlamış olduk. Bu merkezimizde çok güzel işlere imza atacağız. Hasta yakınlarımızın ve bu rahatsızlığı yaşayan vatandaşlarımızın yüzünde gülümse görmek bizi mutlu ediyor. Merkezimiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

BELEDİYEYE TEŞEKKÜR

Alzheimer Derneği Denizli Şube Başkanı Hatice Hülya Eryılmaz ise "Biz yıllardır bu projenin hayata geçmesi için çalmadık kapı bırakmadık. Hiçbir zaman da ümidimizi yitirmedik. Ben bu merkezin yapımı için Pamukkale Belediyesi'nin tüm personeline çok teşekkür etmek istiyorum. Çok değerli Yüksel teyzemiz Allah hayrınızı kabul eylesin. Turan amcamızın ruhuna değsin. Tüm hastalarımıza burası bir şifa evi olsun. Hasta yakınlarımıza umut kapısı olsun" dedi. Hayırsever Abalıoğlu ailesine adına Mahir Abalıoğlu da böyle güzel bir işte katkılarının olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

BÖLGENİN EN MODERNİ

Farklı ve özel mimarisi ile dikkat çeken Pamukkale Belediyesi Yüksel- Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'nde fuaye salonu, grup terapi ile yönetim ve toplantı salonu, hastalar için aktivite odası, hasta yakınları için aktivite odası, Gerontolog, hemşire, hasta dinlenme odası, egzersiz odası, mutfak, yemekhane gibi bölümler yer alıyor. Sadece Alzheimer hastaları değil yaşlılarında hizmet alabileceği merkezin mimarisindeki en dikkat çekici nokta olan, ana bina içerisindeki Çınar Ağacı korunmaya alınarak, binanın tam ortasında hastalara terapi bahçesi olarak tasarlandı. Ayrıca bahçede yer alan kamelyalar ve yürüyüş yolları hastaların hoş vakit geçirmesini sağlayarak, proje ile birlikte tüm mahalle sakinlerine hitap eden oyun parkı ve kauçuk zemini komple yenilenerek hizmete sunuldu.